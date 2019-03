Die durch die EZB ausgelöste Verunsicherung wirkt an der Börse auch noch am Freitag nach. Der Dax startet erneut tiefer in den Handel.

Seine Worte wählte Mario Draghi wie gewohnt mit Bedacht - doch was er der Öffentlichkeit im Anschluss an die Ratssitzung am Donnerstag präsentierte, hatte weitaus konkreteren Nachrichtenwert als von vielen Experten im Vorfeld erwartet. Die Ausführungen des Präsidenten der Europäischen Zentralbank (EZB) lösten an den Märkten neue Verunsicherung aus. Die hat sich auch am Freitag noch nicht gelegt: Der Dax eröffnet 0,7 Prozent tiefer bei 11.442 Punkten.

Anleger sorgen sich vor allem um die Konjunkturentwicklung im Euro-Raum. Die Volkswirte der EZB geben ihnen auch allen Grund dazu: Sie haben ihre Prognosen für das laufende und die folgenden Jahre deutlich nach unten korrigiert. Politische Differenzen wie etwa in Italien, die unklare Brexit-Situation, nachhaltige ...

