Cloud-Dienste stehen bei Unternehmen hoch im Kurs, wenn es darum geht, durchgängige digitale Geschäftsmodelle zu konzipieren, zu realisieren oder neue Produktivitätsoffensiven ohne Verzögerung umzusetzen. Denn diese Services sind ein sehr probates Mittel, um unkompliziert IT-Ressourcen wie Hardware, Software oder technologisches Know-how gemäß Pay-as-Use-Modellen zu nutzen. Aufwendige Investitionen, deren Umsetzungen zudem oft unverhältnismäßig lange dauern, entfallen bei Verlagerungen in eine Cloud-Umgebung. Dies gilt für Investitionen in Hardware und Software sowie für das Bereitstellen von Personalressourcen. Unternehmen können sich so verstärkt auf die eigenen Kernkompetenzen konzentrieren und zugleich gewinnbringende Digitalisierungshelfer einsetzen.

Über den Hebel Cloud lassen sich außerdem schnell Best-Practice-Funktionalitäten oder benötigte vorgefertigte Prozessbausteine verwenden - entweder nur wenige oder auch sehr viele auf einmal. Sie werden gemäß Cloud-Prinzipien über klar definierte Schnittstellen aufgerufen und einfach sowie unkompliziert im Self-Service gebucht. Cloud-Services bieten somit eine erhöhte Flexibilität für Unternehmen. Ferner können Marktteilnehmer der sogenannten "Old Economy" das Erreichte auf der Grundlage von neuen Technologien wie etwa Internet of Things (IoT), Machine Learning oder auch Big Data nach vorne treiben - und zwar ohne dass das bisher erfolgreiche Business vernachlässigt werden muss bei gleichzeitiger Erfüllung von Fachabteilungsforderungen nach mehr Agilität. Obendrein machen es Cloud-Services oft erst möglich, dass disruptive Geschäftsmodelle zum Tragen kommen oder Innovationen realisiert werden können.

Für jeden Bedarf gibt es ein geeignetes Modell

Das Angebot an verschiedenen Cloud-Diensten hat in den vergangenen Jahren signifikant zugenommen und zwar in allen Cloud-Feldern - sei es in den Bereichen Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS) und Software as a Service (SaaS) oder auch was darüber hinausgehende Mehrwertdienstleistungen anbelangt.

Das Themenfeld SaaS mit Fokus auf Kommunikations-, Monitoring- und Anwendungsservices bzw. Austausch von EDI-Nachrichten - also elektronischen Nachrichten - mit ...

