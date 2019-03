Chemisches Recycling ermöglicht das Wiederverwerten von derzeit nicht recycelten Kunststoffabfällen, wie gemischten oder verunreinigten Kunststoffen. Diese Abfälle werden in der Regel je nach Region deponiert oder bei ihrer Verbrennung energetisch verwertet. Chemisches Recycling bietet eine weitere Alternative.Über thermochemische Verfahren ist es möglich, aus Kunststoffen Synthesegas oder Öle herzustellen. Die so erzeugten Recycling-Rohstoffe können beispielsweise in die Produktion bei BASF eingespeist werden und fossile Rohstoffe teilweise ersetzen. Der Chemiekonzern hat erstmals Produkte auf ...

