Im Rahmen der Veröffentlichung von Geschäftszahlen zum 4. Quartal 2018 der Dialog Semiconductor Plc (kurz "Dialog Semi") gab das Unternehmen auch einen Ausblick auf das laufende 1. Quartal 2019. Und so sieht dieser Ausblick aus: Der Umsatz wird in der Bandbreite von 270 bis 30 Mio. Dollar gesehen. Es soll diesmal voraussichtlich nicht so stark ausgeprägte saisonale Trends wie normalerweise geben. Die Bruttomarge soll im laufenden 1. Quartal in etwa auf dem Niveau des Geschäftsjahres 2018 liegen. ... (Peter Niedermeyer)

