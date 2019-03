Verbund wurde im Rahmen der 4. Annual Green Bond Pioneer Awards (GBPA) in der Kategorie "New Products" für den weltweit ersten Digitalen Grünen Schuldschein ausgezeichnet. CFO Peter Kollmann: "Bereits 2014 begab Verbund einen Green Bond mit 500 Millionen Euro, gefolgt vom weltweit ersten digitalen, grünen Schuldschein sowie dem weltweit ersten nach Nachhaltigkeitskriterien bewerteten syndizierten Kredit in 2018."

