Aktientipp 1: WPP - Spekulation mit sieben Prozent Rendite

In nur zwei Jahren verlor die britische WPP, Nummer eins der weltweiten Werbebranche, 14 Milliarden Pfund Sterling Börsenwert. Die unübersichtliche Struktur aus mehr als 400 Tochteragenturen, Ersatz klassischer Werbung durch Facebook und Google sowie der Verlust von Kunden (Ford, Opel) drückten den Nettogewinn 2018 um 40 Prozent auf 1,14 Milliarden Pfund. Dazu kam der harsche Abgang des langjährigen Chefs Martin Sorrell, der WPP sogar mit einem eigenen Unternehmen Konkurrenz macht.

Jetzt läuft das Comeback. Mit Mark Read steht seit September ein neuer Chef an der Spitze, der besondere Expertise im wachstumsstarken Digitalgeschäft hat. Das soll vor allem auf dem amerikanischen Markt ausgebaut werden, der ein Drittel zum Gesamtumsatz beiträgt. Um Kosten zu senken und die Konzernstruktur zu vereinfachen, werden weltweit 200 Büros zusammengelegt oder dichtgemacht, dazu 3500 Stellen gestrichen. Schon 2018 fiel die operative Marge mit 15,3 Prozent nicht so schlecht aus wie befürchtet. Der geplante Verkauf des schwierigen Marktforschungsgeschäfts könnte in den nächsten Wochen über die Bühne gehen.

Der Verlust großer Kunden und Kosten für den Unternehmensumbau werden die Gewinne von WPP in den nächsten Monaten noch belasten, bevor im zweiten Halbjahr eine Erholung einsetzen dürfte.

Die Einnahmen aus dem laufenden Geschäft sind aber hoch genug, dass WPP seine Dividende von 60 Pence pro Aktie und Jahr aufrechterhalten kann. Vor Steuern ergäbe das fast sieben Prozent Dividendenrendite.

Aktientipp 2: Incyte - Wenn Biotechinvestoren zuschlagen

Der Kampf gegen Krebs ist eine zentrale Herausforderung der Gesundheitsbranche. Große Hoffnungen ruhen auf Medikamenten und Therapien aus den Labors von Biotechunternehmen. Die geraten deshalb zunehmend ins Visier finanzstarker Pharmakonzerne, die durch Übernahmen an vielversprechende Neuentwicklungen kommen.

Ein lohnendes Ziel wäre der amerikanische Biotechniker Incyte. Schwerpunkt von Incyte sind Präparate gegen Krebs, Entzündungs- und Hautkrankheiten. Wichtigstes Medikament ist Jakafi, das gegen Blutkrebs eingesetzt wird und mit dem Incyte rund 1,6 Milliarden Dollar einnimmt, mehr als drei Viertel seines Geschäftsvolumens. Jakafi ist ein junges Medikament, das derzeit mit einer Jahresrate von rund 20 Prozent zulegt. Partner bei der Vermarktung ist der Schweizer Pharmakonzern Novartis. Der Patentschutz für Jakafi läuft bis mindestens 2026. Damit sind in den nächsten Jahren deutliche Umsatz- und Gewinnsteigerungen möglich. Zweite Stärke von Incyte ist die Entwicklungspipeline, mit an die 40 Präparaten, Anwendungen und Forschungsprojekten, etwa gegen Blasenkrebs und Lungenkrebs. Nach vielversprechenden Studien könnte 2019 ein neues Medikament gegen Komplikationen bei Stammzellentransplantationen auf den Markt kommen. Mit 73 Prozent Eigenkapital in der Bilanz hat Incyte reichlich finanzielle Reserven.

Incyte ist eine hochspekulative Biotechaktie, die in der Krebsmedizin zu den Aufsteigern zählt. Für die Schweizer Beteiligungsgesellschaft BB Biotech ist Incyte ein zentrales Investment. Fast acht Prozent ihrer Mittel hat sie in Incyte angelegt.

Aktientipp 3: Ericsson - Profiteur des Huawei-Banns

Während in den USA, China, Japan, Südkorea oder Skandinavien der Aufbau des modernen Mobilfunknetzes 5G angelaufen ist, hängt Kontinentaleuropa noch hinterher. Dabei ist die Technologie ausgereift. 5G kann nahezu verzögerungsfrei gewaltige Datenmengen übermitteln und Milliarden Gegenstände vernetzen. Auf lange Sicht wird sich der Standard ebenso durchsetzen wie seine Vorgänger.

Nach zähen Debatten soll in Deutschland am 19. März nun endlich die Versteigerung der 5G-Lizenzen starten. Die Netzbetreiber werden dann im weiteren Jahresverlauf die Aufträge für den Aufbau der Netzinfrastruktur ausschreiben. Darauf warten die Netzwerkausrüster sehnsüchtig. Denn deren Umsätze mit alter Technologie schwinden, während jene mit neuer Technologie noch keine Traktion aufgenommen haben. So gesehen ist 2019 für sie ein Übergangsjahr, auch für Ericsson. Glücklicherweise ...

