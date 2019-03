++ EZB gesteht Niederlage ein und ändert ihren geldpolitischen Kurs drastisch ++ Europäische Aktien scheinen nicht von dieser Entscheidung zu profitieren ++ DE30 zieht sich kurz vor entscheidendem Widerstandsbereich zurück ++ Trotz der weit verbreiteten Meinung, dass die Aktienmärkte dazu neigen, eine lockere Geldpolitik zu bejubeln, haben wir keine Bestätigung für ein solches Denken sehen können, zumindest noch nicht. Dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass sich die Marktteilnehmer mehr um die sich verstärkende Konjunkturabschwächung sorgen, als sich länger auf niedrigere Zinssätze zu konzentrieren. Andererseits könnten düstere Stimmungen an den europäischen Aktienmärkten auch ein Nebenprodukt dessen sein, was wir in Asien mit einem Rückgang des Shanghai Composite um über 4% gesehen haben. Lassen Sie uns einen Blick auf die Neuigkeiten der Europäischen Zentralbank werfen und welche Auswirkungen diese auf die Märkte haben könnten. Nachdem der deutsche Leitindex vor einigen Tagen eine bärische Kerze ausbildete, konnte ...

