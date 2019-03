Der Frauenanteil auf der oberen Führungsebene beim Reifenhersteller und Autozulieferer Continental soll bis zum Jahr 2025 auf 25 Prozent steigen.

Der Autozulieferer und Reifenhersteller Continental will seinen Frauenanteil in Führungspositionen deutlich stärken. Bis zum Jahr 2025 soll er auf den oberen Führungsebenen im gesamten Konzern auf 25 Prozent steigen, wie das Unternehmen am Freitag in Hannover bekanntgab. Sein 2015 gesetztes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...