Enttäuschende Konjunkturdaten aus China und Deutschland haben den europäischen Börsen am Freitag weitere Verluste eingebrockt. Die Weltkonjunktur zeigt deutliche Bremsspuren: Schwache Exportzahlen aus China, lahmender Auftragseingang in der deutschen Industrie sowie ein lustloser US Arbeitsmarkt. Im Vergangenen Monat wurden in den USA 20.000 neue Stellen geschaffen. Das ist eigentlich gar nichts. Das ist weniger als wenig. Die Folge: Der Dax fällt, der Ölpreis taumelt und Gold haussiert. Den Wirtschaftsausblick mit den Top Movern der Börse Stuttgart präsentiert Börsenmoderator Andreas Groß