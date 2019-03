++ Chubb ist einer der weltweit größten Sach- und Unfallversicherer ++ Unternehmen scheint Konkurrenten bei Effizienz der Vermögensverwaltung zu übertreffen ++ Niedrigste Schaden-Kosten-Quote und höchster Anteil der Prämien am Umsatz ++ Weiteres Jahr mit rekordverdächtiger Performance der Investment-Einheit ++ Große Beteiligung an ersten ausländischen Finanzdienstleistungsgesellschaft in China ++ Gleitende Durchschnitte könnten "Golden Cross" aufzeigen ++ Investieren ist im Grunde genommen ein Spiel, um das attraktivste Chance-Risiko-Verhältnis zu finden. Die Erzielung hoher Renditen stand immer ganz oben auf der Prioritätenliste der Investoren, aber die Bedeutung des Risikomanagements und der Risikominderung ist in den letzten Jahrzehnten deutlich gestiegen. Während jeder sein Bestes zu tun scheint, um das Risiko zu reduzieren, gibt es eine Gruppe von Unternehmen, die von dem Kauf und der Bündelung von Risiken leben: Versicherer. In dieser Analyse werfen wir einen genaueren Blick auf die Geschäftstätigkeit von Chubb Limited (CB. US / ISIN: CH0044328745), einem der weltweit größten Schaden- und Unfallversicherer sowie dessen Wettbewerbsfähigkeit. Der klassische S&P 500 und der S&P-500-Insurance-Index bewegten sich während des größten Teils des vergangenen Jahrzehnts parallel. Nach den US-Präsidentschaftswahlen 2016 wichen die zwei Benchmarks jedoch voneinander ab. Die Versicherer entwickelten sich in den ersten anderthalb Jahren des sogenannten "Trump Bumps" besser als der breite Markt. Die Performance der US-Versicherer blieb zwölf Monate lang hinter der des breiten Marktes zurück, nachdem an den Aktienmärkten von Januar bis Februar 2018 die Turbulenzen auftraten. Quelle: Bloomberg, XTB Research Bereit machen für 2019 2018 war ein erfreuliches Jahr für die Versicherer, insbesondere für die aus den USA. Ein robustes Wirtschaftswachstum und ein angespannter Arbeitsmarkt führten zu einer erhöhten Nachfrage nach ihren Dienstleistungen und zu einer Wertsteigerung ihrer Investitionen. Darüber hinaus unterstützte die von ...

