Die CA Immobilien AG hat einen neuen Finanzvorstand: Andreas Schillhofer wird mit Wirkung zum 1. Oktober 2019 oder früher zum Vorstandsmitglied und neuen CFO der Gesellschaft bestellt. Schillhofer war bei verschiedenen Finanzinstitutionen, darunter Mediobanca, Bank of America Merrill Lynch und Greenhill & Co., in Führungspositionen tätig, bevor er 2016 zu PricewaterhouseCoopers wechselte, wo er als Partner und Head of Real Estate Corporate Finance für börsennotierte und größere private Immobiliengesellschaften verantwortlich war.

