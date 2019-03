Um Ausfällen der Flüge von der Kanzlerin und des Bundespräsidenten vorzubeugen, ändert die Bundeswehr die Regeln für den Einsatz der Flugbereitschaft.

Nach den Pannen bei der Flugbereitschaft bietet die Bundeswehr Kanzlerin Angela Merkel und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den Mitflug einer zweiten Maschine an. Diese Absicherung gegen Flugausfälle werde es auf einzelnen Wunsch geben, sagte ein Sprecher der Luftwaffe am Freitag in Berlin. Der "Spiegel" berichtete unter Berufung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...