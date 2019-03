Die Botschaft ist klar: Es wird etwas unterzeichnet, sonst lohnt sich das Ganze nicht. China zeigt sich gegenüber Trump so hart, wie der eigentlich immer sein wollte. Der Grund: China will keinen Eklat wie zuletzt in Vietnam.

Im Handelsstreit mit den USA zögert China einem Pressebericht zufolge damit, ein Treffen der beiden Präsidenten zu vereinbaren. Die Führung in Peking werde einem Gipfel erst dann zustimmen, wenn sie sicher sei, dass dort dann ein Abkommen besiegelt werde, berichtete das "Wall Street Journal" am Freitag. Die Zeitung berief sich auf Personen, die mit den Überlegungen Chinas vertraut ...

Den vollständigen Artikel lesen ...