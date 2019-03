Sie sind die mini-kleinen Alltagshelfer, die inzwischen mehr und mehr auch unseren Haushalt erobern und ohne die heutzutage so gut wie gar nichts mehr funktionieren würde: die Rede ist von Chips. Ohne sie würde heute nicht mal mehr ein Kühlschrank funktionieren. Doch wie unterscheiden sich die vielen Chip-Aktien, in die man investieren kann? Wer konkurriert mit wem und wer hat sich auf was spezialisiert? Darüber spricht Jürgen Schmitt heute mit unserem IT-Experten David Seelig. Er bringt etwas Licht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...