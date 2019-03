Schwache Wirtschaftsdaten aus China und Deutschland haben in der abgelaufenen Woche die Ängste der Finanzmarktakteure vor einer sich abkühlenden Weltwirtschaft verstärkt. Am Donnerstag hatte auch die EZB in diese Kerbe geschlagen. Die europäischen Währungshüter senkten ihre Wirtschaftsprognose für die Eurozone stärker als erwartet ab. Wie Mario Draghi sagte, sei im laufenden Jahr nur noch mit einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...