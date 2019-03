Die Hochgeschwindigkeits-Bahnverbindung nach Frankreich sorgt für einen Konflikt zwischen Italiens Regierungsparteien. Bis Montag muss Rom eine Entscheidung treffen.

Kurz vor Ablauf einer wichtigen Vergabefrist an diesem Montag streiten in Italien die beiden Regierungsparteien erbittert über ein milliardenschweres Bahnprojekt. Die rechte Lega ist für die Hochgeschwindigkeits-Bahnstrecke (TAV) von Turin nach Lyon in Frankreich, die populistische Fünf-Sterne-Bewegung (M5S) ist dagegen. Anders als behauptet drohe die Koalition daran aber nicht zu zerbrechen, versicherte Agrarminister Gian Marco Centinaio von der rechtspopulistischen Lega am Samstag.

Die Lega argumentiert, das Milliardenprojekt der Alpenquerung schaffe Wachstum und neue Arbeitsplätze. Die Fünf-Sterne-Bewegung wertet es als Verschwendung öffentlicher Gelder und als umweltschädlich.

Das Problem werde gerade gelöst, schrieb M5S-Chef ...

