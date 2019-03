Konjunktursorgen treiben die Börsen um. Die erste Bank bereits ihre Dax-Prognose gesenkt. Mehrere Dax-Konzerne legen in der kommenden Woche Zahlen vor.

Nun also ist es offiziell: Die Europäische Zentralbank (EZB) wird die Zinsen nicht vor 2020 anheben. Auf ihrer jüngsten Ratssitzung hat EZB-Präsident Mario Draghi damit verkündet, was viele Marktteilnehmer zuletzt erwartet hatten. Dass er so deutlich wurde, hat viele dann doch überrascht. Vor allem der trübe Ausblick und die stark gesenkte Konjunkturprognose für den Euroraum von 1,7 auf 1,1 Prozent Wachstum in diesem Jahr beschäftigt die Börsen - und wird sie auch in der kommenden Woche im Griff halten.

Draghis klare Ansage reiht sich nahtlos ein in die Konjunktursorgen der vergangenen Wochen, denen jüngst die revidierte Konjunkturprognose der OECD oder auch Stellenstreichungen wie jene von Schaeffler Rechnung trugen.

"Die EZB verschärft mit ihrer jüngsten Kurskorrektur nicht nur den bestehenden Zinsnotstand, sondern auch die Unsicherheit unter den Anlegern", kommentieren die Analysten der Helaba. Dies spiegele aktuell der Aktienmarkt ebenso wider wie die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe, deren Rendite sich mit 0,07 Prozent "auf Krisenniveau" befinde.

Die Strategen der Commerzbank erwarten nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...