09. März 2019 - 23:05 Uhr - Je länger die Bewegung zur Seite andauert, um so größer wird das Risiko für einen Einbruch nach unten. Wieviel Zeit hat der Bitcoin noch? - Sollte die Woche für den Bitcoin am Sonntag Abend auf dem aktuellen Niveau von 3.900 USD (Bitstamp) enden, wäre das die dritte Woche in Folge mit einem positiven Ergebnis. Das klingt grundsätzlich erstmal ganz gut. Bei genauerem Hinschauen sieht man allerdings, dass jede Woche nur ganz knapp im Plus war. Zieht man das ganze Bild ...

Den vollständigen Artikel lesen ...