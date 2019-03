Chinas Zentralbankchef Yi Gang spricht von Konsens in wichtigen Punkten in den Handelsgesprächen mit den USA. Und erläutert die Währungspolitik des Landes.

Trotz des Handelskonflikts mit den USA will sich China an die Zusage halten, seine Ausfuhren nicht über den Wechselkurs zu fördern. Sein Land werde "niemals" den Kurs der chinesischen Währung als Werkzeug einsetzen, um Vorteile im Wettbewerb zu erlangen, beteuerte Zentralbankchef Yi Gang auf einer Pressekonferenz aus Anlass der Jahrestagung des Volkskongresses am Sonntag in Peking.

Die Zentralbank habe sich ohnehin von täglichen Interventionen auf dem Devisenmarkt "im Wesentlichen verabschiedet". Das Ziel sei, den Yuan in einem vernünftigen Gleichgewicht "grundsätzlich stabil" zu halten, sagte der Zentralbankgouverneur.

In den USA wird immer wieder der Vorwurf laut, dass China seine Währung manipuliere, um seine Exporte zu fördern. Dabei bemüht sich Peking aus Sicht von Experten eher darum, dass der Wechselkurs des Yuan gegenüber dem US-Dollar nicht noch weiter fällt.

Gefahren im chinesischen Finanzsystem

Die Wechselkurspolitik spielte in den Verhandlungen über ein Ende des Handelskrieges zwischen den beiden größten Volkswirtschaften eine Rolle - ähnlich wie schon bei früheren Gesprächen zwischen den USA und ...

