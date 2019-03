Nach recht unspektakulären Wochenverlauf mit einem Kurs zwischen 116 und 120 Euro hat sich die Aktie von Wirecard am Freitag mit einem Sprung um mehr als fünf Prozent ins Wochenende verabschiedet. Bei einem Kurs von 123,65 Euro ging die Aktie aus dem Handel. An der positiven Stimmung dürfte ein kämpferischer Tweet von Wirecard-CEO Markus Braun vom Vormittag ebenso seinen Anteil gehabt haben wie die Nachricht, dass die Investmentgesellschaft Goldmann Sachs ihre Direktbeteiligung an der Wirecard ... (Achim Graf)

