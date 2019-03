Die Angst vor dem Jobverlust durch Roboter und KI ist begründet, warnt Starökonom Daron Acemoglu. Er fordert daher eine Entlastung des Faktors Arbeit - und ein neues Geschäftsmodell für die Entwicklungsländer.

WirtschaftsWoche: Professor Acemoglu, viele Menschen haben Angst, künstliche Intelligenz und Roboter könnten ihnen den Job wegnehmen. Eine berechtigte Sorge?Daron Acemoglu: Ja, die Angst ist durchaus begründet. Zwar hat es auch früher technologische Umwälzungen gegeben, die Jobs überflüssig machten. Allerdings entstanden zugleich an anderer Stelle neue Arbeitsplätze. Die Automatisierung, die wir derzeit erleben, unterscheidet sich von früheren technologischen Durchbrüchen, weil sie im Kern darauf ausgerichtet ist, menschliche Arbeitskraft überflüssig zu machen. Das lässt den Anteil der Arbeitnehmereinkommen sinken und führt dazu, dass die Löhne nur noch schwach steigen. Die neuen Technologien zerstören bisher mehr Jobs, als dass sie neue schaffen.

Viele Ökonomen vertreten die entgegengesetzte Ansicht. Worauf stützen Sie Ihren Pessimismus?Der technologische Strukturwandel hat sich gewissermaßen auf der Wertschöpfungsleiter emporgearbeitet. Zuerst waren es vor allem die Jobs der weniger Qualifizierten, die von der technologischen Entwicklung wegrationalisiert wurden, etwa in der Textilindustrie. Danach haben die neuen Technologien die Arbeitsplätze der mittleren Qualifikationsstufen infrage gestellt. Mittlerweile bedrohen sie auch die Jobs von hoch qualifizierten Angestellten wie Finanzanalysten und Juristen ...

... die aber neue Jobs in anderen Bereichen finden dürften.So einfach ist das nicht. Zudem ist keineswegs garantiert, dass die neuen Jobs ein ebenso hohes Einkommen bieten. In diesem Punkt unterscheidet sich die Automatisierung von früheren Umbrüchen. Denken Sie nur an den Strukturwandel von der Agrar- zur Industriegesellschaft. Damals beschäftigte die Landwirtschaft die Hälfte aller Arbeitskräfte. Die Mechanisierung der Agrarwirtschaft machte viele Jobs überflüssig. Da der technische Fortschritt zugleich den industriellen Sektor wachsen ließ, fanden viele Arbeiter aus der Landwirtschaft neue, produktivere und besser bezahlte Jobs in der Industrie. Derzeit fehlt es am Wachstum neuer Sektoren, die ...

