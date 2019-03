Juan Guaidó macht die Regierung um Staatschef Nicolás Maduro für die massiven Stromausfälle verantwortlich. Der wehrt sich mit massiven Vorwürfen.

Die massiven Stromausfälle in Venezuela haben die Spannungen zwischen den verfeindeten politischen Lagern verschärft. Am Samstag gingen Anhänger von Staatschef Nicolás Maduro und dem selbst ernannten Interimspräsidenten Juan Guaidó in Caracas auf die Straße. Beide Seiten machten sich gegenseitig für den Zusammenbruch des Energienetzes verantwortlich. Auch am Samstag hatte das Land mit Stromausfällen zu kämpfen.

"Harte Zeiten stehen bevor", erklärte Guaidó vor einer Menschenmenge in Caracas. Er musste sich einer Lautsprecherbox bedienen, nachdem Sicherheitskräfte eine von der Opposition errichtete Rednerbühne demontiert hatte. Guaidó kündigte an, durchs Land reisen zu wollen, um im Volk für Unterstützung zu werben. Die Tour solle den Grundstein für eine gigantische Kundgebung in Caracas legen. Er rechne dann mit weiteren Einschüchterungsversuchen der Regierung, ergänzte Guaidó.

Seit der Oppositionsführer am Montag von einer Lateinamerika-Reise zurückkehrte, ist die Regierung indes bisher nicht direkt gegen ihn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...