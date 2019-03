Am Dienstag stimmt das britische Parlament über Mays Brexit-Deal ab. Auch Last-Minute-Verhandlungen mit der EU dürften am erwarteten Votum nichts ändern.

DUP und konservative Brexit-Hardliner sagen Niederlage vorausAußenminister warnt: Brexit-Gegner mit zunehmendem RückenwindZeitungsbericht: Spekulation über May-RücktrittBritische Parteien lehnen erneuerten Barnier-Vorschlag ab

Zwei Tage vor der Unterhaus-Abstimmung über den Brexit-Vertrag deutet sich eine erneute deutliche Niederlage für Premierministerin Theresa May an. Ein Vertrag ohne Änderung werde von einer beträchtlichen Anzahl der Konservativen und DUP-Abgeordneten abgelehnt, schrieben der Vize-Chef der nordirischen DUP, Nigel Dodds, und der konservative Brexit-Hardliner Steve Baker im "Sunday Telegraph". Änderungen lehnt die EU strikt ab.

Die "Sunday Times" berichtete, unter den Beratern Mays und unter den Kabinettsmitgliedern werde diskutiert, ob die konservative Regierungschefin zurücktreten sollte. Außenminister Jeremy Hunt warnte in der BBC, sollte die Chance vertan werden, am 29. März oder wenig später aus der EU auszutreten, könnte es womöglich überhaupt keinen Brexit geben. Denn die Brexit-Gegner verspürten derzeit Rückenwind. "Wir sind in sehr gefährlichem Fahrwasser."

Votum über ungeregelten BreiBrexitxt dürfte folgen

Am Dienstag will das Parlament erneut über den von May ausgehandelten Vertrag abstimmen. Großbritannien will die EU Ende März verlassen. Ohne Ratifizierung des Brexit-Vertrags droht ein ungeregelter Austritt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...