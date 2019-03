Amazon konnte am Freitag das weitere Abrutschen am Markt nicht verhindern. Der Wert ist in Dollar notiert wie vorab schon als Euro-Titel nach unten gefallen. Damit sind die Notierungen binnen dreier Monate mittlerweile im roten Bereich. Die vorher sichtbare Erholung im Chart stellt sich nun als ausgesprochen zäh dar.

Denn: Der Wert ist im neutralen Bereich, scheint aber beispielsweise in Euro notiert die Marke von 1500 Euro nicht so schnell angreifen zu können, wie sich Analysten dies erhofft ... (Frank Holbaum)

