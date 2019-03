Die Deutsche Bahn will ab der nächsten Woche messen, ob Fahrgäste mit einem IC oder ICE verspätet ankommen. Ausgefallene Züge werden auch berechnet.

Die Deutsche Bahn will nach Informationen der "Bild am Sonntag" eine neue Pünktlichkeitsrechnung für Züge im Fernverkehr einführen. Demnach soll von diesem Montag an zusätzlich betrachtet werden, ob Fahrgäste mit ihrem IC oder ICE mehr oder weniger als 15 Minuten verspätet am Ziel eintreffen. "Mit eingerechnet werden dabei nicht nur ausfallende Züge, sondern auch, ob ...

Den vollständigen Artikel lesen ...