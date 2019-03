Die Prognosen über das Wirtschaftswachstum Chinas lassen Investoren am Reich der Mitte zweifeln. Gerade das könnte für andere aber das Signal zum Einstieg sein. Zumal das Land noch einen ganz großen Trumpf im Ärmel hat.

Die jüngsten Nachrichten aus China geben auf den ersten Blick denjenigen Recht, die Engagements im Reich der Mitte grundsätzlich für überschätzt halten. So gab der dortige Regierungschef Li Keqiang in der vergangenen Woche bekannt, dass die chinesische Wirtschaft wohl in diesem Jahr mit 6,0 bis 6,5 Prozent deutlich langsamer als bislang wachsen werde. Das niedrigste Wachstum seit fast drei Jahrzehnten führe er auf den Handelskrieg mit den USA sowie der hohen Verschuldung zurück. Für China-Pessimisten ein mittelgroßes Fest.

Was die Skeptiker aber vergessen - oder absichtlich unterschlagen -, ist ein Mega-Projekt, dank dessen China das Potenzial haben könnte, die Unkenrufe zum Verstummen zu bringen: die neue Seidenstraße, die Chinas Rolle als Wachstumsmotor für Asien und Europa weiter festigen kann.

Die Neuauflage der legendären Handelsroute aus der Antike ist dazu prädestiniert, China und Europa wirtschaftlich näher zusammenzubringen und neue Routen zu etablieren. Allein die Größe des massiven Infrastrukturprojekts macht seine Bedeutung deutlich: So leben im Einflussbereich der neuen Seidenstraße bis zu 60 Prozent der Weltbevölkerung - diese bekommen dann mit ihrer "Erschließung" die Chance, an der Entwicklung etablierter Märkte teilzuhaben. Auf den Bereich rund um die Handelsroute entfallen schon heute rund 35 Prozent der weltweiten Wirtschaftsleistung - diese Region wird sich nach und nach ...

