Ist die jüngste Börsenrally bereits beendet? Denn das Konjunkturbild wird immer düsterer. Doch zum Börsenstart dürfte es zunächst aufwärts gehen.

Das düstere Konjunkturbild von Europas Währungshütern hat in der vergangenen Woche seine Wirkung.gezeigt. Anleger zogen am vergangenen Freitag bei Aktien die Reißleine und deckten sich mit als sicher geltenden Anlagen wie Bundesanleihen und Gold ein. Der Dax verlor 0,5 Prozent auf 11.457 Punkte, der Euro Stoxx50 sackte um 0,6 Prozent auf 3288 Punkte ab. "Die jüngste Rally an den europäischen Börsen hat nun offenbar ihr endgültiges Ende gefunden", sagte Marktanalyst Michael Hewson vom Brokerhaus CMC Markets.

Und die Aussichten werden schlechter: Im Jahreswirtschaftsbericht vom Januar wurde bereits die Wachstumsprognose von 1,8 Prozent auf 1,0 Prozent gesenkt. Offiziell gilt diese Schätzung noch immer, inoffiziell ist sie bereits überholt."Die Bundesregierung rechnet intern für 2019 nur noch mit 0,8 Prozent Wachstum", heißt es in einem vertraulichen Vermerk des Bundesfinanzministeriums, der dem Handelsblatt vorliegt.

Vor dem Börsenstart signalisieren verschiedene Indikatoren aber eine leichte Erholung zur Eröffnung. Der Dax wird auf rund 11.500 Punkte taxiert, ein Plus von rund 50 Zählern gegenüber dem Schlussstand am vergangenen Freitag.

1 - Vorgaben aus den USA

Ein unerwarteter Schwächeanfall des US-Arbeitsmarktes hat die Wall Street am Freitag belastet. Im Februar wurden in den USA statt der von Analysten erwarteten 180.000 neuen Stellen lediglich 20.000 geschaffen und damit so wenig wie seit September 2017 nicht mehr. Zudem gaben die Ausfuhren Chinas im Februar so stark nach wie seit drei Jahren nicht mehr und nährten die Sorgen vor einem Konjunktureinbruch. Die Exporte gingen um 20,7 Prozent zurück. Experten hatten mit 4,8 Prozent gerechnet.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,1 Prozent tiefer auf 25.450 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 sank 0,2 Prozent auf 2743 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verringerte sich um 0,2 Prozent auf 7408 Punkte. Im Wochenvergleich gab der Dow 2,2 Prozent, der S&P ebenfalls 2,2 Prozent und der Nasdaq 2,5 Prozent nach.

2 - Handel in Asien

Enttäuschende US-Jobdaten haben am Montag auch Asiens Aktienmärkte in weiten Teilen belastet. Börsianer sprachen allerdings von einer relativ verhaltenen Reaktion auf den am Freitag vorgelegten Arbeitsmarktbericht für Februar. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans notierte 1,6 Prozent tiefer. In Tokio dagegen stieg der Leitindex ...

