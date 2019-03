Der kanadische Energiekonzern Total Energy Services Inc. (ISIN: CA89154B1022, TSE: TOT) wird den Aktionären eine unveränderte Quartalsdividende in Höhe von sechs kanadischen Cents ausschütten. Ausbezahlt wird die nächste Dividende am 30. April 2019. Ex-Dividenden Tag ist der 28. März 2019 (Record date: 29. März 2019). Auf das Jahr hochgerechnet zahlt das Unternehmen weiterhin 0,24 kanadische Dollar (CAD) an die Anteilsinhaber. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...