Sturmtief "Eberhard" hat Deutschland am Wochenende ordentlich durchgepustet, teils mit Orkanstärke. Pendler müssen sich zu Wochenbeginn teilweise noch auf unangenehme Folgen einstellen.

Nach den heftigen Sturmböen am Sonntag wird sich die Lage im Bahnverkehr am Montagmorgen wohl erst allmählich normalisieren. Es werde "immer noch starke Einschränkungen" sowohl im Fern- als auch im Regionalverkehr geben, sagte eine Bahnsprecherin am frühen Montagmorgen. Im Laufe des Tages solle aber der Fernverkehr in und aus dem Ruhrgebiet wieder rollen. Auch der Regional- und S-Bahn-Verkehr in NRW habe seinen Betrieb wieder aufgenommen. Die Schnellfahrstrecke zwischen Köln und Frankfurt sei wieder frei und könne eingeschränkt befahren werden, hieß es weiter.

Weil etliche Bäume auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...