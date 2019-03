Die "inoffiziellen" Gespräche über einen Zusammenschluss zwischen Commerzbank und Deutscher Bank werden an der Börse begrüßt, Boeing-Aktien hingegen stürzen ab.

Der Dax startet freundlich in die Handelswoche. Zu Eröffnung notiert das deutsche Börsenbarometer 0,4 Prozent im Plus bei 11.507 Punkten. Am vergangenen Freitag ging der Index noch mit einem Minus von 0,5 Prozent und 11.458 Punkten aus dem Handel.

Das Thema am Markt: Die inoffiziellen Fusionsgespräche zwischen Commerzbank und Deutscher Bank. An der Börse wird diesem Thema nun erstmals eine größere Realisierungschance gegeben, wie ein Blick auf die Aktienkurse zeigt: Commerzbank plus 3,9 Prozent, Deutsche Bank plus 1,3 Prozent. Auf außerbörslichen Plattformen hatte der Aktienkurs des gelben Geldhauses am Sonntag bereits ein Plus von 7,8 Prozent erreicht, der Kurs des blauen Instituts hingegen "nur" um 4,6 Prozent.

Die unterschiedliche Höhe der Pluszeichen zeigt an, dass die Commerzbank von solch einem Zusammengehen deutlich mehr profitiert. Finanzkreisen zufolge hat Commerzbank-Chef Zielke bei internen Diskussionen mehrfach darauf hingewiesen, dass das Beteiligungsverhältnis für die eigenen Aktionäre bei einer Fusion aktuell so attraktiv wäre wie lange nicht. Gemessen an den Marktwerten würden die Commerzbank-Aktionäre bei einem Zusammenschluss derzeit gut ein Drittel an dem fusionierten Institut halten. In den Jahren zuvor kamen die Gelben oft nur auf ein Viertel.

Trotz des Dax-Kursgewinns: Investoren dürften vorsichtig bleiben, schließlich ist es im Hinblick auf den Ausstieg der Briten aus der Europäischen Union so etwas wie die Woche der Wahrheit. Zwar wird eine Verschiebung des Austrittsdatums immer wahrscheinlicher. Aber solange auch dies nicht eindeutig fest steht, ist noch ein harter Brexit möglich. Zudem würde auch die Verlängerung der Frist für den Austritt nicht die Problem lösen. Schließlich haben sich die Union und Großbritannien in den letzten etwa 2 1/2 Jahren nicht auf ein Vorgehen verständigen können.

Am Anleihemarkt setzt sich die Gegenbewegung vom vergangenen Freitagnachmittag fort. Nach dem Kursrutsch aufgrund der EZB-Entscheidung am Donnerstag fiel die Rendite von deutschen Staatsanleihen ...

