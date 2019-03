IRW-PRESS: ICC International Cannabis Corp: International Cannabis und Wayland bestätigen ihre Absicht, die geplante Transaktion zum Abschluss zu bringen

VANCOUVER, British Columbia, 11. März 2019 - ICC International Cannabis Corp. (CSE: WRLD.U)(FWB: 8K51)(OTC: WLDCF) (ICC oder International Cannabis oder das Unternehmen) freut sich zu bestätigen, dass das Unternehmen und die Wayland Group Corp. (CSE: WAYL)(FWB: 75M)(OTCQB: MRRCF) (Wayland) mit großer Sorgfalt gemeinsam daran arbeiten, im Sinne der bereits angekündigten Absichtserklärung (LOI) eine definitive Kaufvereinbarung (die definitive Vereinbarung) auf den Weg zu bringen.

Sowohl International Cannabis als auch Wayland kommen dem Abschluss ihrer strategischen Prüfungen immer näher und gehen davon aus, dass eine definitive Vereinbarung unterzeichnet werden kann. Nach dem Abschluss der Transaktion werden Waylands internationale Anlagewerte und Lizenzen auf eine Tochtergesellschaft (die internationale Tochtergesellschaft) übertragen, an der Wayland und International Cannabis jeweils 50,1 % bzw. 49,9 % der Anteile halten. Wayland wird wichtige Führungskräfte, pharmazeutische Experten und das entsprechende Betriebspersonal in die internationale Tochtergesellschaft einbringen.

Beide Unternehmen erwarten sich aus dieser Transaktion wesentliche Synergieeffekte, über welche einerseits eine schnellere Umsatzgenerierung und andererseits eine kontinuierliche Steigerung des Unternehmenswertes erzielt werden soll. International Cannabis und Wayland werden die resultierende Kostendegression dahingehend nutzen, optimierte Produktions- und Vertriebsstrategien sowie Markenkampagnen zu entwickeln und innerhalb der neuen (vertikalen) Märkte für Cannabis und CBD zu wachsen.

Gemeinsam betreiben ICC und Wayland Niederlassungen in 18 verschiedenen Ländern, die allesamt darauf ausgerichtet sind, die Weltmärkte mit Cannabis zu beliefern. Mit erfahrenen interdisziplinären Teams, einem soliden Kassenbestand sowie einem ansehnlichen Bestandsportfolio in der Branche ausgestattet, werden die beiden Unternehmen gemeinsam das THC/CBD-bezogene Nutzererlebnis der internationalen Kunden optimieren.

Nach dem erfolgreichen Abschluss der Transaktion werden International Cannabis und Wayland gemeinsam über folgende Vorteile verfügen:

- Vertriebs- und Liefervereinbarungen mit mehr als 39.000 Apotheken und Verkaufsstellen;

- 820.000 Quadratfuß Anbaufläche in Reinräumen (Wiederbeschaffungskosten: 110 Millionen Euro);

o Zertifikate für die Gute Herstellungspraxis (GMP) und die Gute Vertriebspraxis (GDP) auf einer Betriebsfläche von 50.000 Quadratfuß;

- ein äußerst erfahrenes europäisches Betriebsteam sowie umfangreiche vor- und nachgelagerte Logistik-, Errichtungs- und Vertriebskapazitäten;

- ein Lagerbestand von mehr als 275 (metrische) Tonnen Hanf, der für die Extraktion aufbereitet wurde und die Herstellung von CBD-Konzentraten in Premium-Qualität damit in greifbare Nähe rückt;

- Produktionsziel 2019: 15.000 kg CBD-Isolat;

- Drei-Jahres-Vertrag mit Wayland für den Import von 30.000 kg medizinischem Cannabis (EU-GMP-Zertifizierung);

- 16 Lizenzen in 12 Ländern und vier Kontinenten;

Eugene Beukman, Chief Executive Officer und ein Direktor von International Cannabis, erklärt: Die Unternehmen arbeiten mit großer Sorgfalt auf eine definitive Vereinbarung hin. Die Transaktion würde ICCs Position als internationaler Marktführer für Cannabis weiter festigen und dem Unternehmen die Expansion in zahlreiche Rechtsstaaten mit einer Vielzahl von Konsumenten ermöglichen.

ÜBER INTERNATIONAL CANNABIS

ICC International Cannabis verfügt durch seine Tochtergesellschaften über operative Aktiva und entwickelt eine erstklassige Plattform für den Anbau, die Gewinnung, die Formulierung und den weltweiten Vertrieb im Vereinigten Königreich, Dänemark, Polen, der Schweiz, Deutschland, Mazedonien, Bulgarien, Serbien, Kroatien, Griechenland, Italien, Portugal, Malta, Kolumbien, Argentinien, Australien, Südafrika und Lesotho.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS VON ICC INTERNATIONAL CANNABIS CORP.

Eugene Beukman

CEO, Director

+1 (604) 687-2038

info@intlcannabiscorp.com

DIE BÖRSENAUFSICHT DER CSE HAT DIESE MELDUNG NICHT GEPRÜFT UND ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE RICHTIGKEIT UND ANGEMESSENHEIT DIESER MELDUNG.

Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen zeichnen sich häufig durch Begriffe aus wie planen, erwarten, prognostizieren, beabsichtigen, glauben, vorhersehen, schätzen, möglicherweise, werden, würden, potenziell, geplant sowie ähnliche Begriffe oder Informationen, wonach bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Bei diesen Informationen handelt es sich lediglich um Prognosen. Die Feststellungen und Prognosen, die in den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung enthalten sind, basieren auf verschiedenen Annahmen. Zukunftsgerichtete Informationen umfassen unter anderem: politische Veränderungen in Kanada und international, zukünftige gesetzliche und regulatorische Entwicklungen im Zusammenhang mit Cannabis in Kanada und international, die Fähigkeit des Unternehmens, Vertriebskanäle in internationalen Gerichtsbarkeiten zu sichern, Wettbewerb und andere Risiken, die das Unternehmen im Besonderen und die Cannabisindustrie im Allgemeinen betreffen.

Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen werden durch die vorstehenden Warnhinweise ausdrücklich eingeschränkt und beziehen sich auf das Datum dieser Mitteilung. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Veröffentlichung oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse, sei es aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, zu berücksichtigen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46136

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46136&tr=1

