Aktuelle Kommentare aus dem wikifolio-Universum. Mit Links zu den jeweiligen Depots, damit man sieht, wie erfolgreich die Kommentatoren mit ihren Einschätzungen sind und wie sich die genannten Inputs in die jeweiligen Strategien einordnen. Zu unserem eigenen Wikifolio geht es HIER Walt Disney 0.91% MaAnBu (MABU2509): Disney Parks & Resorts hat verkündet, dass es den neuen Star Wars Parks bereits im August, sprich früher als geplant, in Florida eröffnen wird. Iger sagte: "No one has ever attempted anything of this magnitude, and so it's somewhat daunting, even by our standards," Iger said. "But we're really proud of what we're building at Star Wars: Galaxy's Edge." Die Nachfrage ist riesig. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...