Zürich (awp) - Die Aktien des Verbundwerkstoffspezialisten Schweiter legen am Montag in einem freundlichen Gesamtmarkt klar zu. Die am Morgen vorgelegten Zahlen haben die Erwartung der Analysten nicht erfüllt. Allerdings war der Gewinn von verschiedenen Einmaleffekten beeinflusst und im Ausblick tönt das Unternehmen eher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...