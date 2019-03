Apple - Reißt die Keynote die Aktie aus der Range?

Richard Pfadenhauer,

Seit Anfang Februar pendelt die Aktie von Apple zwischen 167 und 176 USD. Kommt bald der Ausbruch aus der Range? Am 25. März 2019 lädt der iPhone-Hersteller zur Keynote. Spekulationen um einige Neuigkeiten gibt es längst. So wird gemunkelt, dass Apple einen eigenen Streaming-Dienst als Konkurrenzprodukt zu Netflix und Amazon Prime vorstellt. In den zurückliegenden Jahren hat Apple kräftig in Film- und Animationsunternehmen investiert sowie Filme und Serien produziert. Zu Jahresbeginn gab es Meldungen über einen möglichen Kauf von Sony Pictures. Mit dem Streaming-Dienst würde Apple zudem den Service-Sektor weiter ausbauen. Eine Strategie, die durchaus Sinn macht, da Apple bisher außerordentlich stark vom Hardware-Bereich - allen voran von den iPhone-Verkäufen - abhängig ist. Ob zudem noch neue Hardware vorgestellt wird. ist zunächst offen. In den zurückliegenden Jahren wurden iPhones, iPdas und iWatch meist im September - pünktlich zum Start des Weihnachtsgeschäfts - präsentiert.

Mit einem KGV von 14 (Quelle: Thomson Reuters) ist die Aktie aktuell moderat bewertet. Nach Angaben von Thomson Reuters ist ein Großteil der Analysten mittelfristig optimistisch gestimmt. Vor dem Hintergrund, dass die Absätze bei den neuen iPhone-Modellen schleppend verlaufen, hält sich die Euphorie jedoch in Grenzen. Hält die Keynote nicht, was sich Apple-Fans und -Anleger erhoffen, erscheint gar ein Bruch der unteren Begrenzung der Range möglich.

Charttechnischer Ausblick: Apple



Widerstandsmarken: 176,10/184,70 USD

Unterstützungsmarken: 160,20/167,30 USD

Die Aktie von Apple zog seit Jahresbeginn aufwärts. Seit Anfang Februar pendelt die Aktie jedoch in einer engen Range zwischen 167,30 und 176,10 USD. Gelingt der Ausbruch über die obere Begrenzung besteht aus technischer Sicht noch Luft bis in den Bereich von 184,70 USD. Bricht die Apple-Aktie jedoch unter die Unterstützung von 167,30 USD könnten die Bären das Zepter wieder in die Hand nehmen. In diesem Fall könnte eine Korrektur bis 160,20 USD folgen.

Apple in USD; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 19.04.2018 - 11.03.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Apple in USD; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 12.03.2014 - 11.03.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Investmentmöglichkeiten

Bonus Cap-Zertifikate (Quanto) auf die Aktie von Apple für Spekulationen, dass sich die Aktie seitwärts bewegt



Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in USD

Bonuslevel/Cap in USD

finaler Bewertungstag Apple HX6TG8 273,20 140,00 300,00 20.09.2019 Apple HX84B8 199,23 155,00 230,00 20.09.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 11.03.2019; 10:07 Uhr;

Tradingmöglichkeiten

Inline-Optionsscheine auf die Aktie von Apple für Spekulationen, dass sich die Aktie seitwärts bewegt



Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro untere Barriere in USD

obere Barriere in USD

finaler Bewertungstag Apple HX6FUK 2,91 160,00 190,00 19.06.2019 Apple HX77CR 6,92 150,00 200,00 19.06.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 10.03..2019; 10:11 Uhr;

