Wir beschreiben in diesem Beitrag einige grundlegende Aspekte der Neuregelung. In der folgenden Ausgabe 7.2019 gehen wir dann näher auf die technischen Neuerungen ein.

Die Technischen Anschlussregeln VDE-AR-N 4100 (TAR-Niederspannung) und die VDE-AR-N 4105 definieren die wesentlichen Anforderungen, die beim Anschluss und Betrieb von neuen elektrischen Anlagen zu beachten sind. Die Anwendungsregeln kommen auch zur Anwendung, wenn eine bestehende Kundenanlage erweitert oder geändert wird. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn eine Photovoltaikanlage um weitere Solarmodule und Wechselrichter ergänzt wird. Für den erweiterten Teil der Photovoltaikanlage gelten die zum Zeitpunkt der Inbetriebsetzung aktuellen gültigen technischen Anforderungen.

Anwendungsbeginn und Übergangsfristen

Die VDE-AR-N 4100 wurde am 8.3.2019 in das VDE-Vorschriftenwerk aufgenommen und trägt das Ausgabedatum 1.4.2019 (VDE-AR-N 4100:2019-04). Anwendungsbeginn der TAR Niederspannung ist damit der 1.4.2019. Die VDE-AR-N 4105 (VDE-AR-N4105:2018-11) ist bereits seit 1.11.2018 in Kraft.

Die Übergangsfrist für beide Anwendungsregeln ist sehr kurz: Sie endet bereits am 26.4.2019. Ab dem 27.4.2019 müssen die neuen VDE-Anwendungsregeln also spätestens angewendet werden (Bild?1). Eine Mischung aus neuen und den bislang gültigen Regelwerken für eine neue oder einen zu erweiternden Teil einer Kundenanlage ist nicht zulässig. Es müssen entweder die neuen Anwendungsregeln oder die bisher gültigen Regelwerke ...

