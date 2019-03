++ AKK bremst Reformpläne von Macron, deutsche Industrieproduktion enttäuscht ++ DE30 gibt Gewinne des jüngsten Abprallers ab ++ Vorstand von Deutsche Bank soll Fusionsgesprächen mit Commerzbank zugestimmt haben ++ Die meisten asiatischen Aktien konnten sich in der ersten Handelssitzung der Woche nach oben bewegen. Die chinesischen Aktienindizes verzeichneten nach den starken Rückgängen am Freitag deutliche Kursgewinne, während auch der japanische Nikkei (JAP225) einen Teil des Rückgangs der vergangenen Woche ausgleichen konnte. Nach der optimistischen Stimmung in Asien starteten die europäischen Aktienmärkte am Montag höher. Die britischen Aktien entwickelten sich dank des schwächeren GBP besser, während die russischen Aktien zu denjenigen gehörten, die Rückgänge hinnehmen mussten. Alle 19 Sektor-Subindizes des STOXX Europe 600 eröffneten heute höher, wobei Bergbau- und Medienunternehmen zulegen konnten. Der DE30 stieg während der Asien-Sitzung an, begann aber nach der europäischen Eröffnung zu kämpfen. Der deutsche Leitindex zieht sich aus der Nähe des 33er SMAs im H-Chart (grüne Linie) zurück und könnte die vorherige Swing-Ebene um die 11.400 Punkte-Marke erneut testen. Allerdings ist vorher die kurzfristige aufwärts gerichtete Trendlinie zu finden und die Bären könnten dort auf eine Art Käuferwiderstand stoßen. ...

