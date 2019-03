Lugano (ots) -



- Hinweis: Hintergrundinformationen können kostenlos im pdf-Format

unter http://presseportal.ch/de/nr/100019252 heruntergeladen

werden -



Das 67. Geschäftsjahr der Cornèr Bank Gruppe befand sich im

Einklang mit den Vorjahren. Die Erträge stiegen auf 418,0 Millionen

Schweizer Franken (+0,2%), während sich der Reingewinn auf 53,6

Millionen Schweizer Franken (2017: 56,3 Millionen Schweizer Franken)

belief. Die Stabilität der Bank mit Sitz in Lugano bestätigte sich

einmal mehr, wie aus den Statistiken der renommierten englischen

Finanzzeitschrift «The Banker» hervorgeht, die sie in Bezug auf ihre

finanzielle Solidität im vierten Jahr in Folge als stabilste Bank der

Schweiz einstuft. Eine Position, die durch die Bilanzdaten bekräftigt

wird, die eine Erhöhung der Eigenmittel auf 1'107,1 Millionen

Schweizer Franken (+3,0%) und der Bilanzsumme auf 8'208,3 Millionen

Schweizer Franken (+0,8%) ausweisen.



Eine Kurzanalyse der Bilanzposten zeigt einen Anstieg der

Kundenkredite um 7,9% auf insgesamt 3'833,9 Millionen Schweizer

Franken, während die Bareinlagen auf den Kundenkonten um 10,9% auf

5'478,6 Millionen Schweizer Franken sanken. Grund hierfür war das

erneut aufflammende Interesse an Kapitalanlagen in der Dollarzone.



Die Erfolgsrechnung weist - trotz des nach wie vor negativen

Zinsniveaus - eine Zunahme des Nettoergebnisses aus dem Zinsgeschäft

um 1,4% auf 118,0 Millionen Schweizer Franken aus. Noch deutlicher

fiel der Anstieg des Erfolgs aus dem Handelsgeschäft um 10,2% (96,7

Millionen Schweizer Franken) aus, während der Erfolg aus dem

Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft auf 203,7 Millionen

Schweizer Franken (-3,0%) sank. Die Betriebskosten nahmen geringfügig

um 1,7% zu und beliefen sich auf insgesamt 318,8 Millionen Schweizer

Franken.



Erwähnenswert ist ferner die weitere Zunahme des Personalbestands,

eine Entwicklung, die seit mehreren Jahren anhält. Die Einstellung

neuer Fachkräfte betrifft vor allem den Kanton Tessin, wo sich ausser

dem Hauptsitz die grössten Fachabteilungen der Bereiche Private

Banking, Kreditgeschäft, Cornèrcard und Informatik befinden.



Ende 2018 beschäftigte die Cornèr Bank Gruppe 1'319 Mitarbeitende

respektive 1'255 Full-time Equivalents/FTE (25 mehr als im Vorjahr),

wovon 891 FTE im Tessin, 158 FTE in der übrigen Schweiz und 206 FTE

im Ausland tätig sind.



Im Geschäftsjahr wurden bis zum 31. Dezember 2018 darüber hinaus

bedeutende Informatikprojekte, die vor einigen Jahren begonnen wurden

und nun im operativen Geschäft umgesetzt werden, erfolgreich

abgeschlossen.



Cornèr Bank Gruppe



Die Cornèr Bank Gruppe ist eine private und unabhängige Schweizer

Bankengruppe, die die klassischen Dienstleistungen einer

Universalbank anbietet. Sie wurde 1952 in Lugano gegründet, dem

drittgrössten Schweizer Finanzplatz nach Zürich und Genf. Die

Produkte und Dienstleistungen decken die gesamte Palette des

traditionellen Bankgeschäfts ab. Private Banking, Kreditfinanzierung,

die Kredit- und Prepaidkarten Visa, Mastercard und Diners Club

(Cornèrcard) sowie Online-Trading (Cornèrtrader) sind die

Geschäftsbereiche, in denen die Gruppe besonders etabliert ist. Auf

diesen drei Säulen beruht auch die weitere Entwicklung der Bank.



Die Cornèr Bank Gruppe besteht aus der Muttergesellschaft Cornèr

Bank AG in Lugano, den vier Zweigniederlassungen in Chiasso, Genf,

Locarno und Zürich sowie den Tochtergesellschaften Cornèr Bank

(Overseas) Limited, BonusCard.ch AG, Cornèrcard UK Ltd., Cornèr

Europe AG, Diners Club Italia S.r.l. und Dinit d.o.o.



Originaltext: Cornèr Banca SA

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100019252

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100019252.rss2



Kontakt:

Weitere Informationen: Anna Russo, PR-Verantwortliche

Tel. + 41 91 800 53 54 // anna.russo@corner.ch