Autonom, elektrisch, leise: So sieht die Luftfahrtbranche auf der Konferenz SXSW in Austin ihre Zukunft. Es lockt ein völlig neues Verkehrsmittel - und ein Billionen-Dollar-Markt.

Wie sich die Zukunft der Luftfahrt anfühlt, können die Besucher der Konferenz South by Southwest in Austin, Texas diese Woche aus erster Hand erfahren: An einem Stand des US-Helikopter-Herstellers Bell steigen die Besucher in eine futuristische Flugkabine. Und dann hebt das Flugtaxi ab, gesteuert per Autopilot.

Bisher ist das noch eine Virtual-Reality-Simulation aus der Trickkiste der Computergrafik. Aber in einem sind sich die Luftfahrtexperten in Austin einig: Flugtaxis werden kommen, und das früher, als viele denken. Die technischen Puzzleteile dafür seien alle schon da, sagt Jonathan Hartman, zuständig für disruptive Technologien beim US-Luftfahrtkonzern Lockheed Martin. Es könne eine ganz neue Form von Mobilität entstehen - autonome, elektrische Flüge über Städten.

Das sieht auch der US-Branchenverband der Luftfahrt so, die Aerospace Industries Association, die in Austin ihre Vision für das Jahr 2050 vorstellte. Flugtaxis werden die Straßen entlasten, prophezeit der Verband, und Pendlern die Fahrt zur Arbeit verkürzen. Drohnen würden massenhaft Güter transportieren und sie genau dann zum Ziel bringen, wenn sie gebraucht werden.

In einem Video des Verbands sieht die Mobilität des Jahres 2050 entsprechend futuristisch aus: Da steigt ein Schulkind vor der Haustür in ein orangenes Taxi. Das hebt ab, fliegt an Wolkenkratzern vorbei, der Himmel ist voller ähnlicher Vehikel. Augmented-Reality-Grafiken auf der Fensterscheibe zeigen Informationen über den Flug und die Stadt an. Schließlich landet das Taxi an einem Weltraumbahnhof, wo Raumgleiter senkrecht ins All starten, um Minuten später auf einem anderen Kontinent zu landen.

In Ingolstadt wird die Vision vom fliegenden Nahverkehr bald Realität, zumindest teilweise. Airbus will dort Lufttaxis testen. Der europäische Flugzeugbauer, der erst vor wenigen Wochen das Ende des größten Passagierjets der Welt, des A380, verkündet hat, sieht wie Erzkonkurrent Boeing in den kleinen Fluggeräten einen Zukunftsmarkt. Insbesondere in Millionenstädten sollen in einigen Jahren Lufttaxis eine Alternative zu fahrenden Taxis, ...

