Der finnische Staatskonzern Fortum hat sich mit dem Einstieg beim Kohle- und Gaskonzern Uniper verkalkuliert. Jetzt soll ihm ausgerechnet Ex-FDP-Chef Philipp Rösler helfen.

Der Termin für den Umzug ist Mitte März, aber Christopher Delbrück ist schon drei Wochen vorher da. Bei einem Rundgang präsentiert der Finanzvorstand die neue Zentrale des Energiekonzerns Uniper im Düsseldorfer Medienhafen. Die ist ziemlich außergewöhnlich geworden: Stararchitekt Renzo Piano hat sechs Baukörper mit unterschiedlichen Raumtiefen über trapezförmige Flächen zusammengewürfelt. Das für extravagante Bauwerke bekannte Viertel ist damit um eine Attraktion reicher. Delbrück gefällt das neue Hauptquartier, das er als "Bekenntnis von Uniper zum Standort Düsseldorf" verstanden wissen will.

In eigener Sache kann er ein solches nur kurzfristig abgeben. Der 52-Jährige wird den exklusiven Rheinblick aus seinem Büro im achten Stock nur bis Ende August genießen können. Dann verlässt er zusammen mit dem bisherigen Chef Klaus Schäfer das Unternehmen. Die beiden Manager hatten sich lange dagegen gewehrt, dass der finnische Großaktionär Fortum bei dem 2016 vom Energieversorger E.On abgespaltenen Kohle- und Gaskonzern durchregiert. Stattdessen sollte das Unternehmen, das weltweit 12 000 Mitarbeiter beschäftigt und zuletzt 72 Milliarden Euro Umsatz machte, weitgehend unabhängig bleiben.

Der Abgang der beiden ist ein kleiner Triumph für Fortum. Er ändert jedoch wenig daran, dass der Uniper-Einstieg im Sommer 2017 für die Finnen bisher alles andere als planmäßig gelaufen ist. So hält Fortum inzwischen zwar 49,99 Prozent der Aktien, die Übernahme der Mehrheit aber gestaltet sich unerwartet kompliziert. Das liegt daran, dass Uniper im fernen Sibirien eine Wasseraufbereitungsanlage betreibt, die die Regierung in Moskau für strategisch so wichtig hält, dass sie den Kauf weiterer Aktien erst mal untersagt hat. Sollte das Veto eines Tages bröckeln, muss sich Fortum dann auch noch mit dem aggressiven US-Hedgefonds Elliott auseinandersetzen. Der hat sich mit 17 Prozent bei Uniper eingekauft und dürfte seine Aktien wohl nur mit einem stattlichen Aufschlag auf den aktuellen Kurs abgeben.

"Wir sind bei Uniper nicht so schnell vorangekommen, wie wir wollten", räumt Fortum-Chef Pekka Lundmark ein. Das liegt vor allem daran, dass die Finnen die politischen Rahmenbedingungen falsch eingeschätzt haben. Der geplante Kohleausstieg in Deutschland und das politische Hickhack um die Ostseepipeline Nord Stream 2 haben unmittelbare Folgen für den Konzern. Unklar ist nur, welche.

Hilfe vom Wahlverlierer

Helfen soll hier nun ausgerechnet der frühere FDP-Chef Philipp Rösler. Der ehemalige Gesundheits- und Wirtschaftsminister soll Ende März in den Aufsichtsrat von Fortum gewählt werden. Seit die FDP unter seiner Führung bei der Bundestagswahl 2013 eine historische Niederlage eingefahren hat, spielt der heute 46-Jährige in der Politik keine Rolle mehr. Zwei Jahre kümmerte er sich im Vorstand des Weltwirtschaftsforums um internationale Regierungskontakte, seit Ende 2017 leitet er eine Stiftung des finanziell angeschlagenen chinesischen Mischkonzerns und Deutsche-Bank-Eigners HNA in New York.

