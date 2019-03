Der amerikanische Metallspezialist Arconic Inc. (ISIN: US03965L1008, NYSE: ARNC) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 2 US-Cents ausschütten, wie am Montag berichtet wurde. Gegenüber dem Vorquartal (6 Cents) wird die vierteljährliche Dividende damit um knapp 67 Prozent gekürzt. Die Zahlung erfolgt am 25. Mai 2019 (Record day: 3. Mai 2019). Die Kürzung wurde bereits Anfang Februar bei Vorlage der Jahresergebnisse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...