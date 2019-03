In der letzten Woche setzte die GE Aktie eigentlich zur großen Erholung an, doch am Ende musste der Kurs einen Wochenverlust verkraften. Dabei wurde sogar das untere Bollinger Band verlassen. Auf Basis dieser Vorkommnisse und dem %b von Bollinger zeichnet sich hier womöglich eine überverkaufte Marktphase ab.

So günstig war die Aktie schon lange nicht mehr!

Das Unternehmen befindet sich gerade in einer Sondersituation und die Aufarbeitung wird wohl noch die nächsten Jahre andauern. Der ... (Anna Hofmann)

Den vollständigen Artikel lesen ...