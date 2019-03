Die Anteilsscheine des Zahlungsdienstleisters Wirecard setzen ihre Aufholjagd fort. Zum Auftakt in die neue Woche verteuert sich die Aktie um mehr als 6 Prozent und ist damit bester Performer in einem leicht positiven DAX. Es wird davon ausgegangen, dass der Prüfbericht der Compliance-Kanzlei Rajah & Tann womöglich schon in den nächsten Tagen veröffentlicht wird und dass sich die Anschuldigungen der Financial Times nicht erhärten. Dies könnte der Startschuss einer neuen massiven Aufwärtsbewegung ... (Alexander Hirschler)

