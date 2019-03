Nicht einmal der Weltfrauentag am Freitag konnte den Aktienmärkten Lust auf Aktien machen. Es bleibt dabei, dass viele Investoren einfach auf eine Entscheidung im Handelsstreit zwischen den USA und China warten, ehe sie wieder auf breiter Front aktiv werden. Bis dahin ist mit einer Fortsetzung der jüngsten "Schaukelbörse" auf dem aktuellen Niveau zu rechen. Was in dieser Woche ansteht und worauf Sie besonders achten müssen, darüber spricht Jürgen Schmitt in der neuen "Börsenwoche" auf aktienlust.tv ...

