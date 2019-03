Mitte Januar 2018 markierte die BMW-Aktie bei 97,50 Euro ein Hoch. Seitdem korrigiert der Wert in einem Abwärtstrend, der noch nicht gebrochen werden konnte. Bis zum 2. Januar fiel die Aktie auf ein Tief bei 68,79 Euro zurück und startete von hier aus eine neue Aufwärtsbewegung. Diese führte den Kurs bis zum 8. und 9. Januar an die 50-Tagelinie bei 73,57 Euro zurück. Überwunden werden konnte der EMA50 jedoch erst am 25. Januar.

Es bedurfte nach einem zwischenzeitlichen Rückfall auf 68,11 Euro ...

