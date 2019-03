Bei der ThyssenKrupp Aktie breitet sich schon seit dem letzten Jahr ein Abwärtstrend aus. Dieser hatte heute Nachmittag ein fatales Tief erreicht. Der Kurs liegt aktuell unter den gleitenden Durchschnittslinien bei rund 13 EUR und ist wieder gesunken. Der RSI ist vor fünf Tagen in den überverkauften Bereich gefallen und scheint sich nun in diesem horizontal zu bewegen. Der MACD zeigt ein Verkaufssignal an und unterstützt den Abwärtstrend weiterhin.

