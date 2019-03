Im "Manifest der Kommunistischen Partei" aus dem Jahr 1848 nennt Karl Marx (1818-1883) zehn sogenannte "Maßregeln" - despotische Eingriffe in die Eigentumsrechte -, die für die gesellschaftliche Umwälzung, die zum Kommunismus führen soll, notwendig seien. Maßregel fünf ist die "Zentralisation des Kredits in den Händen des Staats durch eine Nationalbank mit Staatskapital und ausschließlichem Monopol". Eine überaus hellsichtige Forderung. Umso mehr, als in der Zeit, als Marx sie formuliert hat, ... (Dr. Thorsten Polleit)

