Der Dax liegt vor Beginn des Börsentags weiterhin im Plus. Besonders interessant für Anleger wird die Bilanzkonferenz bei Volkswagen.

Der deutsche Leitindex notiert am heutigen Dienstag vorbörslich auf außerbörslichen Handelsplattformen bei 11.612 Punkten und einem Plus von 0,66 Prozent. Am ersten Handelstag der Woche schloss der deutsche Leitindex mit einem Plus von 0,75 Prozent bei 11.543 Punkten.

1 - Vorgaben aus den USA

Die US-Börsen sind vor allem dank Technologie-Aktien mit einem Plus in die Woche gestartet. An der Wall Street tendierte der Dow-Jones-Index fester, obwohl das Index-Schwergewicht Boeing um mehr als fünf Prozent einbrach. Viele Airlines haben ein vorläufiges Flugverbot für Boeing-Maschinen des Typs 737 MAX 8 verhängt. Am Wochenende war erneut eine solche Maschine abgestürzt, 157 Menschen wurden dabei getötet.

Der Dow-Jones legte um 0,79 Prozent auf 25.650 Punkte zu. Der breiter gefasste S&P-500.SPX wuchs um 1,45 Prozent auf 2783 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq.IXIC verbesserte sich um 2,02 Prozent auf 7558 Punkte.

2 - Handel in Asien

Neue Hoffnungen auf eine Brexit-Einigung haben am Dienstag Asiens Aktienmärkte beflügelt. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans notierte gut ein Prozent höher. In Tokio stieg der Leitindex Nikkei der 225 führenden japanischen Werte um gut zwei Prozent auf 21.562 Punkte. Chinas Standardwerte-Barometer CSI300 legte um 1,3 Prozent weiter zu.

Am Abend vor der Unterhaus-Abstimmung über den Brexit-Vertrag hatte Premierministerin Theresa May in Gesprächen mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker einen neuen Lösungsvorschlag für das Problem der irischen Grenze ausgehandelt.

3 - Bilanzkonferenz bei Volkswagen

Kürzlich hatte der Wolfsburger Autobauer bereits einen operativen Gewinn von 13,9 Milliarden Euro und ein Umsatzplus von 2,7 Prozent auf gut 236 Milliarden Euro verkündet. VW-Chef Herbert Diess dürfte am Dienstagmorgen aber auch die Rendite der Kernmarke Volkswagen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...