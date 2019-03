Die Kurse zahlreicher bekannter Aktien deutscher Konzerne sind enorm gefallen. Doch die Börse hat vielfach übertrieben. Bei diesen Papieren, sollte sich ein Kauf auszahlen.

Der Himmel ist blank geputzt an diesem vorletzten Februartag, die gleißenden Sonnenstrahlen spiegeln sich im Rhein. Das Thermometer ist schon auf 20 Grad geklettert, der Tag macht Lust auf mehr Sonne, auf Urlaub, Strand und Meer.

Davon ist hier, in einem der vielen Reisebüros von Europas Marktführer für Touristik, allerdings nichts zu spüren. Kein einziger Platz ist besetzt, nur leere Stühle vor den Tischen der vier Reiseberater von TUI, die Klassiker wie Mallorca und Rhodos ebenso an den Mann und die Frau bringen sollen wie ausgedehnte Reisen mit der hauseigenen Schiffsflotte. Was denn so gefragt ist in dieser Saison, will keiner der Berater verraten. "Kein Wort über Kunden", habe die TUI-Zentrale befohlen.

Sie werden nervös, die Top-Manager in Hannover. Dem europäischen Reise-Champion macht ein beinharter Preiskampf zu schaffen. Der führt dazu, dass TUI "plötzlich mehr Angebot als Nachfrage" hat, so TUI-Chef Fritz Joussen im Februar auf der Hauptversammlung konsterniert.

Konsterniert sind auch seine Aktionäre. Der Grund: Ursprünglich wollte TUI im Geschäftsjahr 2018/19 (30. September) den operativen Gewinn um zehn Prozent steigern. Schon jetzt ist klar, dass Joussen das nicht schaffen wird. Die Aktie des einstigen Dax-Mitglieds hatte von Sommer 2016 bis Sommer 2018 eine zweijährige Blüte mit einer Verdopplung des Kurses erlebt. Jetzt ist der Kurs, nach einer rasanten Halbierung, wieder zurück auf Los. Selten sind bei einer noch ordentlich laufenden Konjunktur so viele bekannte Börsennamen vom Kurs abgekommen. Bei einigen nahmen Anleger einfach nur Gewinne mit, obwohl es keinerlei Änderungen an den Prognosen für Umsatz oder Gewinn gab. Bei anderen dagegen stürzten die Kurse zu Recht, weil die Unternehmen auch operativ aus dem Tritt gekommen sind oder sich das Management Fehlleistungen erlaubt hat. Gerade bei diesen ist im Kurs schon viel drin an schlechten Nachrichten. Große Werte, sieben Unternehmen mit seit langer Zeit bewährten Geschäftsmodellen, sind jetzt wieder interessant als Beimischung fürs Depot.

1. TUI: Acht Prozent Rendite

Ein Trostpflaster für TUI-Aktionäre: Die Aktie des Reisekonzerns ist ein dividendenstarkes Papier. "Die TUI-Bilanz ist immer noch stark genug, um unsere Prognose für die Dividende zu unterstützen. Wir erwarten rund acht Prozent Rendite auf den aktuellen Kurs", sagt Adrian Pehl, Analyst der Commerzbank. TUI hat aber ein Gewinnproblem: Der traditionelle Kern, das Reise- und Fluggeschäft, brachte zuletzt noch 87 Prozent der Erlöse, jedoch nur 36 Prozent des Vorsteuerergebnisses. Zuwächse bei den 380 eigenen Hotels und 16 Kreuzfahrtschiffen glichen dies mehr als aus.

Hier will TUI denn auch investieren. In diesem Jahr sollen 28 Hotels und drei neue Schiffe hinzukommen. Das aktuelle Kursniveau ist übertrieben niedrig, zumindest, wenn TUI seine reduzierten Jahresziele erreichen sollte. Dass Vorstand, Aufsichtsratsmitglieder und der Mitaktionär RIU zuletzt für Insiderkäufe der Aktie fast 14 Millionen Euro in die Hand nahmen, ist ein deutliches Vertrauenssignal.

2. Osram: Viel Übernahmefantasie

Ob Bain und Carlyle viel Vertrauen in den Leuchtenkonzern Osram haben oder das Unternehmen einfach nur billig finden, darüber darf spekuliert werden. Tatsache ist, dass die Finanzinvestoren darüber nachdenken, den leidgeprüften Osram-Anlegern ein Übernahmeangebot zu machen.

Osram hat nicht nur ein miserables Jahr hinter sich, sondern ist auch noch mit ...

