1: Antistatische Nanofasern

Das von WAM entwickelte Nanofasermaterial, mit dem die eigenen Filterelemente der Zero-Serie ausgestattet sind, gibt es nun auch in einer antistatischen Ausführung. Dadurch erhalten die Filtersysteme die Atex-Zertifizierung für Zone 21. Die Systeme eignen sich damit auch für explosionsgefährdete Anlagen wie in Kunststoff verarbeitenden Betrieben, Mühlen oder Zuckerfabriken. Die Filtersysteme zeichnen sich durch reduzierte Staubemissionen und eine gegenüber dem Vorgängersystem um 30 % gesteigerte aufnehmbare Luftmenge aus. Mit den nanobeschichteten Filtermedien ist es möglich, kleinere Ausführungen der jeweiligen Filterbaureihe zu wählen. Dies ist in der Regel auch mit niedrigeren Kosten verbunden.

2: Filterreinigung aus einer Hand

Die Baureihe 85870 des Filterreinigungssystems Flex-on von IMI Buschjost ist als All-in-one-Lösung konzipiert. Durch den modularen Aufbau lässt sich das System auf individuelle Anforderungen zuschneiden. Per Plug-and-play ist es einfach in bestehende Anlagen zu integrieren. Konstruktion und Fertigung des Systems basieren auf den Anforderungen der zur Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU harmonisierten Norm EN 13445. Ein bis zu 3 m langer Tank mit einem Innendurchmesser von 220 mm bildet die Grundlage des Systems. Er besteht aus einem korrosionsbeständigen Aluminiumprofil und lässt sich mit Filterventilen der Nennweiten DN 40 bis DN 65 bestücken, bei maximaler Länge bietet er Platz für bis zu 20 Ventile. Diese erreichen durch hochwertige TPE-Membranen sehr schnelle Öffnungs- und Schließzeiten. Die Baureihe ist ausgelegt für einen maximalen Druckabfall auf 0 bar. Das System arbeitet ohne Druckverlust und Leckagen bei einer Medientemperatur zwischen -20 und 85 °C, der maximale Betriebsdruck beträgt 8 bar. Abhängig vom Einsatzbereich lässt sich das System um weitere Komponenten wie Wartungseinheiten und Filtersteuerungen ergänzen. Letztere zeigen den Verschmutzungsgrad einzelner Filterelemente an und geben das Signal zur Abreinigung, sobald der obere Schwellenwert überschritten ist.

3: Integrierter Katalysator

Das Filtersystem Biscat von GEA ist mit einer integrierten Katalysatormatrix

