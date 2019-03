Die US-Staatsanwaltschaft hat nach Informationen der "New York Times" die Deutsche Bank vorgeladen. Das Institut soll Unterlagen zu Krediten für US-Präsident Trump vorlegen.

Die Deutsche Bank soll einem Zeitungsbericht zufolge vor der Staatsanwaltschaft in New York über ihre Verbindungen zu Unternehmen des US-Präsidenten Donald Trump aussagen. Die "New York Times" berichtete, die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James habe die Bank vorladen lassen. Sie solle Kreditunterlagen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...